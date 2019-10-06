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الرياض - رنا هويدي - "فضيحة مدوية" هروب اميرة قطرية مقربة من تميم بن حمد ووصولها لهذه الدولة قبل قليل (تفاصيل)

نشرت صحيفة «صوت الأمة» في عدد سابق لها، تقريرًا عن هروب أميرة قطرية من بلدها لتتزوج من مواطن مصري يعمل بالسعودية بعد قصة حب عاصفة من أَثناء الانترنت ثم يعيشان في مصر

"فضيحة مدوية" هروب اميرة قطرية مقربة من تميم بن حمد ووصولها لهذه الدولة قبل قليل (تفاصيل)

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وأشار التقرير إلى أن المواطن المصري سيد محمد صالح مولود سنة 1961م هاجر للسعودية منذ 15 سنة انشأ خلالها مصنعا لانتاج الدهانات عقد زواج شرعي من الشيخة حمدة فهد قاسم آل ثاني.

وقد تم إِجْتِماع العاشقين من أَثناء موقع «بنوتة.نت» وامر أحد الشيوخ بإغلاق الموقع او تدميره من قبل الهاكيرز القطريين.

وتـابع التقرير أن رجل أعمال سعودي اسمه عبدالسلام اليمانى، متخصص في هذا النوع من العمليات التهريبية، سافر ومعه المواطن المصري سيد وابنته أمل إلى قطر، وانه بجواز سفر أمل خرجت الشيخة حمدة معه بدلا عن ابنته للقاهرة، وان اليمانى تقاضى مبلغ 60 ألف ريال سعودي أجره عن هذه العملية