شكرا لقراءة خبر عن بعد اغتيال اللواء الفغم .. محمد بن نايف يقود تحالفًا قويًّا داخل ”آل سعود”.. وتحرك عــاجل لـ ”الملك سلمان” ماذا يجري؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا هويدي - بعد اغتيال اللواء الفغم .. محمد بن نايف يقود تحالفًا قويًّا داخل ”آل سعود”.. وتحرك عــاجل لـ ”الملك سلمان” ماذا يجري؟

كشف تقرير، أن ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف، يقود تحالفًا قويًّا داخل الأسرة المالكة (آل سعود)، إلا أن تحركات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز كانت سريعة.

ونقل التقرير الذي نشرته صحيفة "عربي بوست" عن مصادر أمنية سعودية، أن التحالف الذي يقوده محمد بن نايف يضم، شقيق "الملك سلمان، الأمير أحمد بن عبد العزيز، ووزير الحرس الوطني السابق متعب بن عبد الله. "فضيحة مدوية" هروب اميرة قطرية مقربة من تميم بن حمد ووصولها لهذه الدولة قبل قليل (تفاصيل) مصدر يفجر مفاجأة مدوية ويكشف سبب تصفية “بن سلمان” لحارس والده وقتله عدداً من الضبّاط الآخرين .. تفاصيل صادمة عــاجل : محاولة اغتيال الرئيس "السيسي" داخل قاعة المؤتمرات اليوم وإعلامي مصري يكشف الجهة المتورطة (فيديو) Advertisements مجتهد يصدم محمد بن سلمان : هذا مابدأت بفعله قبيلة الفغم بعد معرفتها للحقيقة ! بعد اغتيال اللواء الفغم .. محمد بن نايف يقود تحالفًا قويًّا داخل ”آل سعود”.. وتحرك عــاجل لـ ”الملك سلمان” ماذا يجري؟

وأضاف المصدر: إنه "بعد التصعيد الذي قام به الأمير الشاب محمد بن سلمان، في اتجاهات عدة داخلية وخارجية، تبلور جناح محسوب على محمد بن نايف داخل العائلة المالكة السعودية".

وتابع بقوله: "يسعى هذا الجناح الذي أُقصي عن السلطة إلى الضغط والمراقبة، وهم متأهبون للتحرك إن سنحت لهم الفرصة ضد محمد بن سلمان وجناحه الحالي".

وأشار المصدر، إلى أن "هذا الوضع دفع بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى محاولة ثني نجله عن سياساته الهجومية، خاصة بعد جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

وفي ذات السياق، رأت مصادر أخرى، أن "هذه التغيرات لها علاقة بالدرجة الأولى بمحاولة الملك سلمان استعادة السلطة من ابنه الأمير محمد بن سلمان". وختمت المصادر: أن "هدف الملك سلمان هو ثني نجله عن سياساته وقراراته المتسرعة، ولذا يسعى لإعادة توجيه الديوان الملكي، وإعادة هيبة الأسرة الحاكمة، بعدما تضررت صورتها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد اغتيال اللواء الفغم .. محمد بن نايف يقود تحالفًا قويًّا داخل ”آل سعود”.. وتحرك عــاجل لـ ”الملك سلمان” ماذا يجري؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المراسل اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.