السعودية اليوم / ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء بلغاريا



أبوظبي 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف الذي يقوم بزيارة إلى الإمارات.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص تنمية علاقات الصداقة والتعاون في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى جانب المجالات التعليمية والصناعية والثقافية بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما ويحقق مصالحهما المتبادلة.

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16:42ت م

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