السعودية اليوم / تعليم حائل ينفذ برنامج تدريبي للتحول الرقمي والتهيئة لاختبار القدرات العامة والتحصيلي



حائل 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بوحدة تطوير المدارس اليوم, برنامجًا تدريبيًا للتحول الرقمي والتهيئة لاختبارات القدرات العامة والتحصيلي بالتعاون مع منصة نون أكاديمي التعليمية وذلك بالإدارة -بنين- والنشاط اللامنهجي -بنات-.

وأوضح مدير وحدة تطوير المدارس -بنين- مساعد البراك, أن البرنامج الذي حضره 60 معلمًا ومعلمة ومشرفي ومشرفات وحدة تطوير المدارس يهدف إلى تطوير الآداء من خلال البرامج التدريبية التقنية لمساعدة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات على تسهيل التعامل لتحسين التحصيل الدراسي في القدرات والتحصيلي بالإضافة الى تفعيل الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص كونها إحدى الأدوات التي يمكن من خلالها حل المشكلات والتحديات وتحسين البيئة التعليمية .

// انتهى //

16:38ت م

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