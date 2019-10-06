السعودية اليوم / بلدية الشبحة تزيل آثار الأمطار التي هطلت على المراكز الشرقية



أملج 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس

قامت بلدية مركز الشبحة التابع لمحافظة أملج بإزالة آثار الأمطار التي هطلت على المراكز الشرقية أمس التي سألت على إثرها الشعاب والأودية وعبرت الطريق الرابط بين مراكز الشبحة وطريق أملج - العيص .

وأوضح رئيس بلدية الشبحة المهندس أحمد البلوي أن البلدية استعدت مبكراً لموسم الأمطار من خلال خطة عمل أعدتها البلدية مسبقاً , مشيراً إلى أن فرق العمل الميدانية قامت بتحديد أماكن تجمع المياه وتعاملت معها من خلال مضخات المياه وصهاريج الشفط، إلى جانب الوقوف على مجاري المياه والأودية والتأكد من عملها بالشكل المطلوب وفتحها في حال تعرضت للانسداد .

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16:27ت م

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