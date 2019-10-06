

مكة المكرمة 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس

أتلفت الفرق الرقابية ببلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 280 كيلو جراماً من اللحوم والخضروات ومواد غذائية مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، حيث تم مصادرتها داخل منزل شعبي يقوم بإعداد وتحضير الأطعمة في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية .

وأوضح رئيس البلدية المهندس أيمن وقاد أن المراقبين تمكنوا من ضبط عدد من العمالة الوافدة المخالفة لنظام الاقامة بالتعاون مع شعبة الضبط الاداري بشرطة العاصمة المقدسة وتسليمهم للجهات الامنية.

وأشار المهندس "أيمن" الى أن المراقبين يبذلون جهوداً كبيرة في المحافظة على الإصحاح البيئي والتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة والمتداولة في الأسواق ، والعمل على مكافحة الطبخ العشوائي وذلك من خلال الحملات والجولات التفتيشية المستمرة على كافة المواقع والمحلات المتعلقة بالصحة العامة في كامل نطاق البلدية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ، وتهيئة الأجواء الصحية الآمنة لهم.

// انتهى //

16:09ت م

0140





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية المسفلة الفرعية بمكة تتلف 280 كيلو جراماً من اللحوم والخضروات الفاسدة بحي المسفلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.