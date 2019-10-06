السعودية اليوم / مستشفى قوى الأمن بالرياض يقيم المؤتمر الـ11 "للجودة وسلامة المرضى"



الرياض 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس

يقيم برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض يوم الثلاثاء المقبل , المؤتمر السنوي الحادي عشر "للجودة وسلامة المرضى" الذي تنظمه إدارة الجودة بالتعاون مع إدارة الشؤون الأكاديمية والتوعية الصحية، بحضور مدير عام البرنامج العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود، وذلك بمركز الأمير أحمد للمؤتمرات.

ويهدف إقامة المؤتمر إلى رفع مستويات سلامة المرضى وتحسين تجربتهم، فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب مع المشاركين من الجهات المختصة في سلامة المرضى؛ بما يكفل رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة ويلبي احتياجات المرضى والمراجعين.

ويرافق إقامة المؤتمر معرض مصاحب يتضمن عرضا لأحدث المشاريع التي من شأنها رفع مستوى الجودة وسلامة المرضى بالمنشآت الصحية، ويضم العديد من العروض المرئية والتفاعلية، إضافة إلى تنظيم مجموعة من المسابقات وتوزيع جوائز قيمة للفائزين.

مما يذكر أن هذا المؤتمر معتمد من الهيئة

// انتهى //

15:49ت م

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الرياض 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسيقيم برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض يوم الثلاثاء المقبل , المؤتمر السنوي الحادي عشر "للجودة وسلامة المرضى" الذي تنظمه إدارة الجودة بالتعاون مع إدارة الشؤون الأكاديمية والتوعية الصحية، بحضور مدير عام البرنامج العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود، وذلك بمركز الأمير أحمد للمؤتمرات.ويهدف إقامة المؤتمر إلى رفع مستويات سلامة المرضى وتحسين تجربتهم، فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب مع المشاركين من الجهات المختصة في سلامة المرضى؛ بما يكفل رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة ويلبي احتياجات المرضى والمراجعين.ويرافق إقامة المؤتمر معرض مصاحب يتضمن عرضا لأحدث المشاريع التي من شأنها رفع مستوى الجودة وسلامة المرضى بالمنشآت الصحية، ويضم العديد من العروض المرئية والتفاعلية، إضافة إلى تنظيم مجموعة من المسابقات وتوزيع جوائز قيمة للفائزين.مما يذكر أن هذا المؤتمر معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع ( 13 ) ساعة تعليمية، حيث تولي إدارة برنامج مستشفى قوى الأمن اهتمامًا خاصًا بمثل هذه المؤتمرات، كما تحرص على تنفيذها سنويًا لما تشكله ثقافة الجودة وسلامة المرضى من أهمية.// انتهى //15:49ت م0133

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