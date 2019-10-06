السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يستقبل المدير العام لفرع البريد السعودي بالمنطقة



الباحة 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بديوان الإمارة اليوم المدير العام لفرع البريد السعودي بالمنطقة عبدالله بن جمعان الزهراني، يرافقه عدد من منسوبي الفرع.

وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير الباحة بالزهراني ومرافقيه، منوهاً سموه بالدور الكبير الذي يقوم به فرع البريد السعودي بالمنطقة وما يقدمه من خدمات للأهالي ، متمنياً لهم دوام التوفيق.

وتسلم سموه إهداء مقدماً من معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي عبارة عي مجلدين من موسوعة الطوابع التذكارية في المملكة العربية

من جانبه قدم الزهراني باسمه ونيابة عن منسوبي الفرع بالمنطقة والفروع بالمحافظات عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على استقباله ومتابعته الدائمة لكل ما يقدمه الفرع. للمنطقة وأهلها في ظل دعم القيادة الرشيدة أيدها الله وتحقيق لرؤية المملكة 2030.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.

//انتهى//

15:47ت م

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الباحة 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بديوان الإمارة اليوم المدير العام لفرع البريد السعودي بالمنطقة عبدالله بن جمعان الزهراني، يرافقه عدد من منسوبي الفرع.وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير الباحة بالزهراني ومرافقيه، منوهاً سموه بالدور الكبير الذي يقوم به فرع البريد السعودي بالمنطقة وما يقدمه من خدمات للأهالي ، متمنياً لهم دوام التوفيق.وتسلم سموه إهداء مقدماً من معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي عبارة عي مجلدين من موسوعة الطوابع التذكارية في المملكة العربية السعودية يمثلان الجزء الأول والثاني, إضافة إلى مجلد أطلس التوشيحات للطوابع التذكارية بالمملكة، والإصدار الجديد للطابع التذكاري الذي يخلد اليوم الوطني 89 ، قدمها لسموه المدير العام لفرع البريد بالمنطقة.من جانبه قدم الزهراني باسمه ونيابة عن منسوبي الفرع بالمنطقة والفروع بالمحافظات عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على استقباله ومتابعته الدائمة لكل ما يقدمه الفرع. للمنطقة وأهلها في ظل دعم القيادة الرشيدة أيدها الله وتحقيق لرؤية المملكة 2030.حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.//انتهى//15:47ت م0131

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