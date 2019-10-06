

مكة المكرمة ٧ صفر ١٤٤١ الموافق ٦ اكتوبر ٢٠١٩م واس

شاركت إدارة التعليم بمحافظة الليث، في الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للمعلم ، الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام ، ويقام هذا العام تحت شعار " المعلمون الشباب مستقبل مهنة التعليم " .

وأقامت المدارس اليوم عدداً من البرامج والأنشطة والفعاليات المواكبة لهذا الحدث السنوي المهم ، حيث استقبل الطلاب والطالبات المعلمين والمعلمات بالورود والهدايا ، كما شهدت برامج الإذاعة المدرسية والأنشطة الطلابية ومنصات الإعلام الجديد التابعة لإدارة التعليم والمكاتب والمدارس ، بث العديد من الكلمات والمشاعر المعبرة و رسائل الشكر والتقدير والثناء الموجهة للمعلمين والمعلمات ، تقديرا لمكانتهم وفخرا واعتزاز برسالتهم .

من جانب آخر عمدت بعض المدارس إلى تكريم معلميها ومعلماتها ، ممن يمتلكون سجلاً حافلاً من الإنجازات في مسيرتهم التربوية والتعليمية.

من جانبه أكد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي ، أن اليوم العالمي للمعلم يحظى بعناية واهتمام تعليم المحافظة ، الذي يدعم تفعيل مثل هذه المناسبات في الميدان التربوي ، لنقل الصورة الحقيقية لدور المعلم القدوة ومكانته في المجتمع.

// انتهى //

15:22ت م

0124





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / " تعليم الليث " يحتفل باليوم العالمي للمعلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.