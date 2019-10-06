السعودية اليوم / أمين عسير يقف على أعمال إزالة التشوه البصري بصناعية أبها



أبهـا 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس

وقف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي اليوم، على أعمال إزالة كافة عناصر التشوه البصري من المركبات المهملة ونظافة الموقع بشكل كامل في صناعية السيارات بأبها، وذلك تنفيذاً لخطط الأمانة الرامية لمعالجة التشوهات البصرية.

وأكد الدكتور الحميدي أنه سيتم تكثيف الجهود في معالجة كافة عناصر التشوه البصري ، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين وتوقيع الجزاءات بحقهم, مشيراً إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن الحملات المكثفة لأمانة المنطقة, بهدف رفع المخلفات والتجاوزات المعوقة للحركة المرورية منها المركبات المهملة المشوهة للمنظر الحضاري للمنطقة, لافتاً الانتباه إلى أنه جرى تكليف لجنة والعمل من خلال فريق مختص مشكل من عدة إدارات بالأمانة لمتابعة أعمال الإزالة والنظافة بشكل يومي ورفع تقارير أسبوعية بأعمال اللجنة.

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15:18ت م

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