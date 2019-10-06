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إيرادات المراعي تنمو بـ 7.7 % للربع الثالث من 2019
بصافي ربح 581.2 مليون
متابعات الخليج 365 - الرياض
حققت شركة المراعي إيرادات قدرها 3,573.3 مليون ﷼ خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة نمو بلغت 7.7 %، فيما نما إجمالي الأرباح بنسبة 3.2 ٪، لتحافظ الشركة بذلك على الحصة السوقية الأكبر في أكثر من 10 قطاعات ضمن سوقها الرئيس في المملكة العربية السعودية.
وسجل قطاع المخبوزات نموًا قويًا في الإيرادات بلغت نسبته 10.4 % مدعومًا بزيادة الاستثمار في عمليات البيع والتسويق، فيما استمر توسع قطاع الدواجن في قناة الخدمات الغذائية والتموين، ليحقق نموًا في الإيرادات قدره 7.9%، كما شهد أيضًا قطاع الألبان والعصائر نموًا ملحوظًا في الربع الثالث بلغ 6.1 %.
وعلى الرغم من نمو الإيرادات، لا تزال صافي أرباح المراعي تحت الضغط، إذ انخفض صافي الدخل بنسبة 8.5 ٪ متأثرًا بارتفاع تكاليف الأعلاف ومدخلات الإنتاج وزيادة الاستثمار في الدعم التسويقي والتجاري، وكذلك ارتفاع تكاليف التمويل الناتجة عن إعادة هيكلة رأس المال.
وحققت الشركة تدفقًا نقديًا حرًا بقيمة 1,360.4 مليون ﷼ بتحسن كبير على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يستمر التدفق النقدي بالارتفاع في المدى القصير المتوسط في ظل التركيز على التكاليف فضلًا عن تحسن السوق السعودية بشكل ملحوظ، بالرغم من التحديات التي يشهدها اقتصاد منطقة الخليج العربي.
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