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الجدعان يرأس وفد المملكة في اجتماع لجنة التعاون المالي الخليجي

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2019-10-06

الجدعان يرأس وفد المملكة في اجتماع لجنة التعاون المالي الخليجي

متابعات الخليج 365 - الرياض

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يرأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان وفد المملكة للاجتماع العاشر بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر عقده غدًا الاثنين بمشاركة كل من محافظ الهيئة العامة للجمارك ومحافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل وعدد من المختصين من الجهات المعنية.

وسيناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، التي تهدف إلى تحقيق مزيدٍ من التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء، من بينها التوصيات المرفوعة من اللجان الفنية فيما يتعلق بمواضيع السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي لدول المجلس، والبرامج التوعوية عن أضرار التبغ ومخاطر تناول المشروبات المُحلاة، ودعم الأنشطة والبرامج المشتركة لتطوير العمل الشبابي في دول المجلس، والجوائز المالية للجان التنظيمية للألعاب بدول المجلس، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.




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