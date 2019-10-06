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2019-10-06 الملك سلمان يستقبل الفريق البرهان ورئيس الوزراء السوداني ويقيم مأدبة غداء تكريمًا لهما







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