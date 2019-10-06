- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الأرصاد : سحب رعدية ممطرة ورياح تحد الرؤية على 9 مناطق غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الأرصاد : سحب رعدية ممطرة ورياح تحد الرؤية على 9 مناطق غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية غدًا، على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية.
في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.
وسوف تكون حالة الرياح على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 14-36 كم/ساعة في حين ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة على البحر الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد : سحب رعدية ممطرة ورياح تحد الرؤية على 9 مناطق غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.