الأرصاد : سحب رعدية ممطرة ورياح تحد الرؤية على 9 مناطق غدًا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية غدًا، على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية.

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في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وسوف تكون حالة الرياح على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 14-36 كم/ساعة في حين ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة على البحر الأحمر.