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رأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان وفد المملكة للاجتماع العاشر بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقرر عقده يوم غدٍ في مسقط بسلطنة عمان، بمشاركة كل من محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، ومحافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، وعددُ من المختصين من الجهات المعنية.
وسيناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، التي تهدف إلى تحقيق مزيدٍ من التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء، من بينها التوصيات المرفوعة من اللجان الفنية فيما يتعلق بمواضيع السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي لدول المجلس، والبرامج التوعوية عن أضرار التبغ ومخاطر تناول المشروبات المُحلاة، ودعم الأنشطة والبرامج المشتركة لتطوير العمل الشبابي في دول المجلس، والجوائز المالية للجان التنظيمية للألعاب الرياضية بدول المجلس، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان لجنة التعاون المالي والاقتصادي دول مجلس التعاون
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441 03:46 PM
سيناقش عددًا من الموضوعات الهادفة إلى تحقيق مزيدٍ من التنسيق والتكامل" الجدعان" يرأس وفد المملكة في اجتماع لجنة التعاون المالي بدول التعاون
رأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان وفد المملكة للاجتماع العاشر بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقرر عقده يوم غدٍ في مسقط بسلطنة عمان، بمشاركة كل من محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، ومحافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، وعددُ من المختصين من الجهات المعنية.
وسيناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، التي تهدف إلى تحقيق مزيدٍ من التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء، من بينها التوصيات المرفوعة من اللجان الفنية فيما يتعلق بمواضيع السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي لدول المجلس، والبرامج التوعوية عن أضرار التبغ ومخاطر تناول المشروبات المُحلاة، ودعم الأنشطة والبرامج المشتركة لتطوير العمل الشبابي في دول المجلس، والجوائز المالية للجان التنظيمية للألعاب الرياضية بدول المجلس، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
، " الجدعان" يرأس وفد المملكة في اجتماع لجنة التعاون المالي بدول التعاون ،
المصدر : الخليج 365
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