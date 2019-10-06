، "الزكاة" تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع تقديم إقرارها ،

محمد بن مسعود - الدمام - قبل نهاية 10 أكتوبر الحالي وعبر الموقع الإلكتروني للهيئة

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم الإقرار الضريبي عن شهر سبتمبر قبل نهاية يوم 10 من شهر أكتوبر الحالي، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.



وتعرف ضريبة الاستقطاع بأنها نسبة محددة من الدخل الذي تحصل عليه المنشأة غير المقيمة في السعودية، وتقدم خدمات داخل السعودية وتحقق مصادر دخل.



في الوقت ذاته، تخضع المنشآت غير المقيمة في المملكة لضريبة الاستقطاع عن أي مبلغ تحصل عليها من أي مصدر في المملكة سواء كانت تتعامل مع منشآت حكومية أو غير حكومية أو شبه حكومية، وتستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ.



وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، يتم استقطاع الضريبة من إجمالي المبلغ المدفوع لغير المقيم وفقاً للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين للائحة نظام ضريبة الدخل المنشورة في الموقع الإلكتروني للهيئة، ويتم أيضاً تقديم بيان الاستقطاع الشهري وفقاً للنموذج المُعد خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد، فبالتالي يجب على المنشأة الاحتفاظ بالسجلات التي تثبت صحة الالتزام بأحكام الاستقطاع شريطة أن تتوفر فيها على الأقل اسـم وعنوان المستفيد، ونوع الدفعة، وقيمتها، والمبلغ المســتقطع، ويحتفظ بهذه الســجلات مع المســتندات المؤيدة لها لمدة لا تقل عن عشـر سـنوات بعد الدفع.



وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن من يقدم إقرار ضريبة الاستقطاع هي المنشأة المقيمة في السعودية، وذلك عبر حسابها في موقع الهيئة الإلكتروني.



كما أكدت الهيئة أن عقوبة عدم سداد ضريبة الاستقطاع خلال المدة المحددة هي بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.



وذكرت الهيئة أنه يمكن لأصحاب المنشآت والمهتمين الاستفادة من منصة الرحلات التعليمية الخاصة بأعمال ضريبة الاستقطاع والتي أطلقتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني GAZT.GOV.SA

ضمن دورها التوعوي لتثقيف المكلفين عن المراحل والخطوات التي يمرون بها لاستكمال متطلبات ضريبة الاستقطاع، ومن ضمنها خطوات تسجيل المنشأة، وتقديم الإقرار الضريبي، والاعتراض وغيرها من الإجراءات الإلكترونية عبر البوابة.



وتحتوي منصة "الرحلات التعليمية" على مواد مرئية وتثقيفية، وأسئلة عامة، بهدف تعريف وتثقيف المكلف في تعاملاته الضريبية، وواجباته وحقوقه تجاه الهيئة.



وتدعو الهيئة العامة للزكاة والدخل كافة المنشآت إلى زيارة الموقع الرسمي للهيئة GAZT.GOV.SA، الذي يوّفر مجموعة واسعة من المعلومات التي تعد مرجعًا داعمًا للمنشآت إلى جانب المواد الإرشادية، داعيةً في ذات الوقت المنشآت التي لديها استفسارات عن ضريبة الاستقطاع إلى التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو على حساب التواصل الاجتماعي @Gazt_Care، أو البريد الإلكتروني [email protected]الهيئة العامة للزكاة والدخل ضريبة الاستقطاع