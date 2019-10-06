جناح الضمان الصحي في بيبان حائل يقدم معلومات عن نظام التأمين ولائحته

2019-10-06

متابعات الخليج 365 - حائل

استقطب جناح مجلس الضمان الصحي التعاوني المشارك ضمن فعاليات (بيبان حائل) عددًا كبيرًا من الزوار خلال فترة الفعالية التي استمرت لمدة 4 أيام.

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وقد أثنى عدد من زوار الجناح على تميز مشاركة واستعداد المجلس وما قدموه من معلومات ثرية عن نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة والتعريف بمهام ورسالة ورؤية المجلس إضافة إلى تقديم نبذة عن المبادرات والمشاريع الجديدة التي تسهم في تطوير ودعم صناعة سوق التأمين الصحي وحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التأمينية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك إن المجلس يسعى لاستثمار مثل هذه المناسبات في تعزيز التواصل مع القطاع الخاص، والالتقاء برواد الأعمال والمبتكرين والطامحين لممارسة العمل الحُر في عالم المال والأعمال، لافتًا إلى أن نظام الضمان الصحي التعاوني يستهدف توفير الرعاية الصحية لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأفراد أسرهم من خلال 26 شركة تأمين صحي مؤهلة و7 شركات إدارة مطالبات تقدم لهم خدمات الرعاية الصحية عبر 5202 مقدم خدمة معتمد تحت مظلة التأمين الصحي.

وبين المعارك أن جناح المجلس تم تدعيمه بأحدث الإصدارات التوعوية من مطبوعاتٍ ومنشوراتٍ ومواد تسجيلية، سمعية ومرئية، يشرف على عرضها وتقديمها نخبة من منسوبي المجلس المؤهلين الذين تم إعدادهم لتقديم كافة المعلومات عن نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة والتعريف بقنوات الاتصال بالمجلس بالإضافة إلى الرد على كافة الاستفسارات وتلقي الملاحظات، منوهًا أن المجلس يباشر جهودًا إعلامية متواصلة من خلال المشاركة في المعارض والفعالية المختلفة، وتنفيذ الحملات التوعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي في حسابات المجلس الرسمية على فيسبوك وتويتر ولينكد إن: [email protected] بالإضافة إلى قنوات التواصل المباشر المفتوحة مثل مركز الاتصال الموحد ‪920001177‬ والبوابة الإلكترونية (هنا) والبريد الإلكتروني للمجلس: [email protected]