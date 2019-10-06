التسجيل كمستقل في حساب المواطن هل يؤثر على استحقاق رب الأسرة؟

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التسجيل كمستقل في حساب متابعات الخليج 365 هل يؤثر على استحقاق رب الأسرة؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف حساب متابعات الخليج 365 عن موقف رب الأسرة حال قيام أحد التابعين بالتسجيل كفرد مستقل في البرنامج.
وقالت خدمة المستفيدين في البرنامج ردًا على أحد الاستفسارات بهذا الشأن: أنه يمكن للتابع التسجيل وفي حال تم قبوله كفرد مستقل سوف تكون حالته: “تابع غير مؤهل” لدى رب الأسرة وسيتم دراسة استحقاق رب الأسرة دون احتسابه، وسيتأثر مبلغ الاستحقاق لدى رب الأسرة.
وأضاف البرنامج أنه في حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ 10 أكتوبر سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق حسابه ثم (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر نوفمبر المقبل.
يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 24 استحقاق شهر نوفمبر المقبل.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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