شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يقف على أعمال التنقيب في «دومة الجندل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

وقف أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز صباح اليوم (الأحد)، على أعمال البحث والتنقيب التي تجريها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وذلك في محيط المنطقة الأثرية بمحافظة دومة الجندل.

وفور وصول أمير منطقة الجوف إلى مقر التنقيب كان في استقباله محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط، ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف ياسر بن إبراهيم العلي، وفريق التنقيب المكون من خبراء سعوديين وإيطاليين، حيث استمع لشرح مفصل عن أبرز أعمال التنقيب في منطقة الجوف وأبرز النتائج المتحققة.

وثمن الأمير فيصل بن نواف للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، العمل الذي يؤدونه في ما يخدم التراث ويحفظ للمنطقة تاريخها الذي اشتهرت به منذ آلاف السنين، مقدما شكره لأفراد الفريق، متمنياً لهم التوفيق.