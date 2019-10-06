السعودية | بلاغ يكشف عن شخص يقيد أطفاله ويجلدهم بالسياط في مكة

شكرا لقرائتكم بلاغ يكشف عن شخص يقيد أطفاله ويجلدهم بالسياط في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية خالد أبا الخيل لـ"العربية.نت"، اليوم الأحد، أن وحدة الحماية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة باشرت حالة الأطفال المعنّفين من قبل والدهم في مكة المكرمة، مؤكداً أنه تم إحالة المعنِّف إلى الجهات المختصة لتطبيق نظام حماية الطفل بحقه، كما تم الاطمئنان على صحة الأطفال وهم بحالة جيدة.

وقال أبا الخيل "نود الإشارة إلى أن نظام حماية الطفل يكفل للطفل حمايته من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به، سواء وقع ذلك من شخص له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره"، مضيفاً: "كما يضمن النظام حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والإهمال بتوفير الرعاية اللازمة له".

وفي القصة أن مقيمة من الجنسية البورمية استنجدت بالجهات المختصة في مكة المكرمة عبر بلاغ رفعته تتهم فيه زوجها بتعذيبها وأبنائها الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و9 أعوام منذ سنوات، مستخدمًا السوط والأغلال الحديدية لحبسهم.

وتمت إحالة السيدة وأبنائها المعنَّفين إلى المستشفى لإصدار تقرير يوثق حالة العنف، كما تم إلقاء القبض على المعنِّف، وهو مقيم برماوي الجنسية في العقد الرابع من عمره، وأحيلت أوراق القضية للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حياله، والوقوف على ملابسات القضية.