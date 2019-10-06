، "السيسي" في ذكرى أكتوبر: الحرب تُشن حالياً على الروح المعنوية للشعوب ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده تتعرض لأمواج عاتية يأتي أغلبها من الخارج ولكنها تتحطم دومًا أمام صلابة وتماسك شعب بلاده.
وقال الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة الاحتفال بمرور 46 عامًا على نصر أكتوبر اليوم، إنه خلال العقود الأخيرة تغيرت أشكال الحرب وأساليبها ووصل إلى استهداف الروح المعنوية للشعوب، لتصل إلى المواطن داخل بيته من خلال وسائل الاتصال والإعلام الحديثة.
وأوضح أن هذه الحرب تستهدف إثارة الشك والحيرة وبث الخوف والإرهاب وتدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية بتصوير الدولة كأنها هي العدو، وتصبح الجهات الخارجية التي تشن الحرب كأنها الحصن والملاذ.
وشدد الرئيس المصري على أن السادس من أكتوبر لا يمثل فقط نصرًا عسكريًا باهرًا حققته القوات المسلحة باقتدار وإنما تعبير عن إرادة أمة، مشيرًا إلى تكاتف الشعب المصري مع قواته المسلحة، وهو عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضي والمستقبل.الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ذكرى حرب أكتوبر
"السيسي" في ذكرى أكتوبر: الحرب تُشن حالياً على الروح المعنوية للشعوبوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-06
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده تتعرض لأمواج عاتية يأتي أغلبها من الخارج ولكنها تتحطم دومًا أمام صلابة وتماسك شعب بلاده.
وقال الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة الاحتفال بمرور 46 عامًا على نصر أكتوبر اليوم، إنه خلال العقود الأخيرة تغيرت أشكال الحرب وأساليبها ووصل إلى استهداف الروح المعنوية للشعوب، لتصل إلى المواطن داخل بيته من خلال وسائل الاتصال والإعلام الحديثة.
وأوضح أن هذه الحرب تستهدف إثارة الشك والحيرة وبث الخوف والإرهاب وتدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية بتصوير الدولة كأنها هي العدو، وتصبح الجهات الخارجية التي تشن الحرب كأنها الحصن والملاذ.
وشدد الرئيس المصري على أن السادس من أكتوبر لا يمثل فقط نصرًا عسكريًا باهرًا حققته القوات المسلحة باقتدار وإنما تعبير عن إرادة أمة، مشيرًا إلى تكاتف الشعب المصري مع قواته المسلحة، وهو عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضي والمستقبل.
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
02:20 PM
قال: تستهدف إثارة الشك والخوف وتدمير الثقة بين المواطن ومؤسسات بلاده
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده تتعرض لأمواج عاتية يأتي أغلبها من الخارج ولكنها تتحطم دومًا أمام صلابة وتماسك شعب بلاده.
وقال الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة الاحتفال بمرور 46 عامًا على نصر أكتوبر اليوم، إنه خلال العقود الأخيرة تغيرت أشكال الحرب وأساليبها ووصل إلى استهداف الروح المعنوية للشعوب، لتصل إلى المواطن داخل بيته من خلال وسائل الاتصال والإعلام الحديثة.
وأوضح أن هذه الحرب تستهدف إثارة الشك والحيرة وبث الخوف والإرهاب وتدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية بتصوير الدولة كأنها هي العدو، وتصبح الجهات الخارجية التي تشن الحرب كأنها الحصن والملاذ.
وشدد الرئيس المصري على أن السادس من أكتوبر لا يمثل فقط نصرًا عسكريًا باهرًا حققته القوات المسلحة باقتدار وإنما تعبير عن إرادة أمة، مشيرًا إلى تكاتف الشعب المصري مع قواته المسلحة، وهو عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضي والمستقبل.
، "السيسي" في ذكرى أكتوبر: الحرب تُشن حالياً على الروح المعنوية للشعوب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "السيسي" في ذكرى أكتوبر: الحرب تُشن حالياً على الروح المعنوية للشعوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.