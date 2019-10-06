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محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق مساء اليوم، أولى منافسات دوري المعلمين الثانية بتعليم مكة المكرمة، ممثلاً بإدارة نشاط الطلاب والنشاط الرياضي، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمعلم .
يذكر أن هذه البطولة ينظمها تعليم مكة للموسم الثاني على التوالي، وعلى كأس المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، تحت شعار #همة_حتى_القمة، والتي تضم 89 مدرسة، وبمشاركة أكثر من 1800 معلم يتنافسون في 8 ملاعب.
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441 02:30 PM
تنطلق مساء اليوم، أولى منافسات دوري المعلمين الثانية بتعليم مكة المكرمة، ممثلاً بإدارة نشاط الطلاب والنشاط الرياضي، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمعلم .
يذكر أن هذه البطولة ينظمها تعليم مكة للموسم الثاني على التوالي، وعلى كأس المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، تحت شعار #همة_حتى_القمة، والتي تضم 89 مدرسة، وبمشاركة أكثر من 1800 معلم يتنافسون في 8 ملاعب.
، "تعليم مكة" يطلق منافسات دوري المعلمين الثانية ،
المصدر : الخليج 365
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