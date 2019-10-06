||الجديد عندنا|| أحدث ترتيب لقائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين بعد الجولة السادسة من الدوري...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب فور نيوز في المملكة العربية السعودية، متابعينا يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن أحدث ترتيب لقائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، ومن المعروف أن الدوري السعودي من أقوى الدوريات في المنطقة، لما يضمه من نجوم عالميين يرفعون من مستوى اللاعبين السعوديين، ويتكون الدوري من 16 فريق، يتنافسون على اللقب الذي يحمل لقبه الموسم الماضي نادي النصر.

بعد نهاية الجولة السادسة من دوري كأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يتضح أن المنافسة على لقب هداف الدوري السعودي لن تكون سهلة لصالح لاعب معين، بل ستكون شرسة بين أكثر من لاعب، والترتيب كالتالي.

يتصدر ترتيب قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين دوري الأمير محمد بن سلمان لاعب الاتحاد روماريو ريكاردو داسيلفا برصيد 5 أهداف ويأتي في المركز الثاني لاعب الوحدة يوسف نيكات في المركز الثاني برصيد 4 أهدف متساوي مع كلاُ من أليو سيسيه وعمر خربين.

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قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين

مفاجأة كبيرة للجماهير في الدوري هذا العام

رصدت الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، جوائز تشجيعيه للمشجعين لحثهم على الذهاب للمباريات، بأكثر من 35 مليون ريال سعودي يجري عليها سحب نهاية كل مباراة، من مباريات الدوري لجذب الجماهير، كما استحدثت منصة لبيع التذاكر إلكترونياً، تتميز بحصول المشجع على تذكرة المباراة عن طريق الإنترنت، بها رقم المقعد ورقم موقف السيارة، لتوفير الوقت والجهد على المشجعين وتجعل مشاهدة المباراة متعة.