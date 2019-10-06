السعودية: وزارة الدفاع توافق على قرار جديد للنقل البحري

وافقت وزارة الدفاع السعودية اليوم الأحد على تمديد عقد خدمات نقل وشحن معدات الوزارة لمدة عام بالتعاون مع الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.

ويشمل اتفاق وزارة الدفاع نقل وشحن معدات الوزارة عبر الخدمات المقدمة من الشركة من تاريخ 10 سبتمبر/ أيلول 2019 وحتى 9 سبتمبر/ أيلول من عام 2020 بزيادة نسبتها 10% ليصبح مبلغ العقد بعد التمديد 421.67 ريال.

ويستمر الأثر المالي للعقد الجديد اعتباراً من بدء سريان التمديد وحتى انتهاء مدته، بحسب تصريحات الشركة، وفقاً لـ" مباشر".

ووافق المقام السامي، في عام 2014، على تجديد عقد خدمات النقل والشحن لوزارة الدفاع مع شركة "البحري"، بقيمة إجمالية 383 مليون ريال، لمدة 5 سنوات، تبدأ من 10 سبتمبر/ أيلول 2014 إلى 11 سبتمبر/ أيلول 2019.