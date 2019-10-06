وزير التعليم يتحدث عن اختراق الإخوان لمنظومة التعليم.. ويفصح عن سر للمرة الأولى

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في حوار صحفي أن جماعة الإخوان أساءوا إلى التعليم في المملكة وأن الجامعات شهدت عمليات إصلاحية كبيرة. فيما وصف محاولات إصلاح التعليم في السنوات الأخيرة بـ «الخجولة» .

وحسب صحيفة ” عكاظ ” قال آل الشيخ: «كان هناك أثر واضح لسيطرة بعض الأفكار الدخيلة التي أساءت في فترة زمنية إلى التعليم ومنها جماعة الإخوان، وتعاملت معها الدولة حالياً بما يكفل سلامة أفكار أبنائنا وحمايتهم من الأفكار الضالة والمنحرفة»

ووأضاف أن “الجامعات السعودية شهدت عمليات إصلاحية كبيرة، ابتداءً من مناهجها، وتم القضاء على جميع المؤلفات التي تحمل جوانب فكرية دخيلة ومسيئة انتشرت في ستينات القرن الماضي”.

وأشار إلى أن الهيكل الإداري المُطبق كان غير معترف به من الجهات الرسمية وأن الجهات الرقابية كانت تتساءل عن سبب تعيين بعض الأشخاص على مناصب غير متوفرة ومستمرة لأعوام. ومضى قائلا: “تعيين بعض القيادات في الوزارة أو الإدارات المختلفة يتم دون معايير، ونحن بصدد القضاء على هذا الخلل “.

واسترسل في حديثه قائلا: سأفصح عن سر للمرة الأولى، عندما كنت نائباً لوزير التعليم للبنين قرأت تنظيم هيئة تقويم التعليم، ووجدته جيداً، ولكن بعد اطلاعي على تجارب دول أخرى اتضح وجود بعض الملحوظات عليه، وطرحت عليهم في حينها تعديله عقب مراجعته وأن «ما لا يدرك كله لا يترك جله»، وبالفعل تم تعديله في ما بعد وتصحيح المسار بعد ذلك.

وأوضح أحد أهم الأسباب التي أدت إلى إضعاف التعليم الأهلي بقوله: “للأسف هناك أيد رقابية تعمل في التعليم، فيما هم شركاء في مؤسسات التعليم الأهلي، وهذا خلل وتعارض مصالح نسعى للقضاء عليه”.

وأضاف: ثمة عاملون في الخفاء يستهدفون المعلم، ويعملون على التشكيك فيه والمؤسسة التي يعمل فيها، ويجب علينا أن نتكاتف في إيصال الرسائل الإيجابية للمعلم، ونحفزه في مجال عمله، ونزرع الثقة فيه، ونطور من قدراته، وفي الوقت نفسه نطالبه بواجباته الوظيفية.