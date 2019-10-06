بالفيديو أول حديث لوالد قاتل اللواء عبدالعزيز الفغم

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. تداول مستخدمون بمواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر حديثاً لعضو مجلس الشورى السعودي السابق مشعل ممدوح آل علي خلال تلقيه العزاء من أمراء سعوديين إثر مقتل نجله على أيدي رجال الأمن بعد إقدامه على قتل اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويعد هذا الحديث الأول لمشعل ممدوح آل علي منذ الواقعة، وهو الذي حظي بتعاطف واسع من قبل السعوديين خاصة إثر مبادرته بالتحامل على مصابه وسرعة الحضور لأداء صلاة الجنازة على الفغم وتعزية ذويه ومشاركتهم ألم الفاجعة منذ اللحظات الأولى.

ويشيد آل علي في حديثه بملوك السعودية المتعاقبين مؤكدا أن كلا منهم ترك بصمته في البلاد.





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