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الرياض - رنا هويدي - مجتهد يصدم محمد بن سلمان : هذا مابدأت بفعله قبيلة الفغم بعد معرفتها للحقيقة !

تحدث المغرد السعودي الشهير “مجتهد” عن تحرك مفاجئ لقبيلة حارس الملك سلمان الشخصي، اللواء عبد العزيز الفغم، الذي قتل في ظروف غامضة الأحد 29 أيلول/ سبتمبر الماضي. وقال “مجتهد” إن ابن سلمان حاول احتواء رد قبيلة مطير على قتل الفغم، إلا أنه فشل. فضيحة جديدة لحاكم دبي : الاميرة هيا توجة صفعة قوية لمحمد بن راشد ومعركة من نوع اخر! مجتهد يصدم محمد بن سلمان : هذا مابدأت بفعله قبيلة الفغم بعد معرفتها للحقيقة ! Advertisements عــاجل .. الفتاة الهاربة ”رهف القنون” تقع أخيراً في قبضة المخابرات السعودية بعد تجنيد ضابط برتبة ”رائد” للإيقاع بها (فيديو) شقيق الملك سلمان يتحرك لوقف انهيار المملكة .. وهذا ما يفعله بشأن ‘‘ولي العهد’’ ووكالة رويترز تكشف عن حدث تأريخي سيقلب موازين القوى في السعودية ووعد “مجتهد” بكشف تفاصيل تلك التحركات المفاجئة. وتحدثت مصادر -في وقت سابق- عن نية قبيلة مطير إرسال وفد إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، لمطالبته بالكشف عن تفاصيل مقتل اللواء عبد العزيز الفغم. وبحسب مصادر، فإن قبيلة مطير في صدد إرسال وفد إلى الملك، لمطالبته بحل لغز الجريمة، وإطلاعهم على نتائج التحقيق النهائية. وتداول ناشطون فيديو لناشط معارض، يدعى عبد الرحمن المطيري، يتهم فيه النظام السعودي باغتيال الفغم لأسباب سياسية.

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