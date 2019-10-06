السعودية اليوم / ورشة عمل لبحث مشروع إنشاء منصة منظمة التعاون الإسلامي لحماية التراث الإسلامي



جدة 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي غداً، في مقرها بمدينة جدة, ورشة عمل على مستوى الخبراء، لمناقشة مشروع إنشاء منصة المنظمة لحماية التراث الثقافي في العالم الإسلامي، والنظر في إمكانية حشد موارد لدعم برامج ومشاريع خاصة بالحفاظ على التراث في العالم الإسلامي.

ويأتي تنظيم هذه الورشة التي تستمر ليومين، في إطار تنفيذ توصيات القمة الإسلامية الـ 14 التي أقيمت في مكة المكرمة في 27 رمضان 1440 ، التي دعت من خلاله لبذل كافة الجهود الممكنة من أجل تعزيز العمل الثقافي المشترك من أجل المحافظه وحماية التراث الثقافي.

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13:49ت م

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