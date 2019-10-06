السعودية اليوم / أمين الشرقية يوقع اتفاقية لتطوير أحد الميادين بمحافظة الخبر



الدمام 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس

وقع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، مذكرة اتفاق مع أحد المكاتب للاستشارات الهندسية، لتطوير أحد الميادين بحي المهندسين بمحافظة الخبر، الذي سيكون إنشاؤه جزءًا من مبادرات الأمانة لرفع الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص ضمن برامج المسؤولية المجتمعية، بحضور رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، وذلك في مقر الأمانة بالدمام.

ونوه المهندس الجبير بأهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مثل هذه المشاريع التي تعد ثمرة من ثمار برامج المسؤولية المجتمعية وأحد مرتكزات التنمية الشاملة والمستدامة المواكبة لرؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع غير الربحي، مؤكدًا دعم الأمانة لمثل هذه البرامج والمشاريع النوعية وعن استعدادها لتقديم الدعم اللازم بما يعود بالنفع على تطوير وتحسين مرافق المنطقة وميادينها.

من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن ترشيح هذا الميدان بحي المهندسين لتنفيذ المشروع جاء نظراً لما يشكله من امتداد لكورنيش الخبر وما سيشهده من توسع ونهضة عمرانية وسياحية واعدة خلال المدة القادمة, مشيرًا إلى أن هذه المنطقة ستشهد بعض المشاريع السياحية والترفيهية والخِدْمية، مما يتطلب معها أن تكون بمستوى يتناسب مع هذا المستوى من التطور، لافتا إلى أن تنفيذ مثل هذا المشروع يتماشى مع الاهتمام الذي توليه أمانة المنطقة للمشاريع التي من شأنها تطوير المنطقة.

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