السعودية اليوم / جامعة نجران تنفذ دورة في اللغة الإنجليزية لمنسوبي دوريات الأمن بالمنطقة



نجران 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس

نفذت جامعة نجران ممثلةً بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر اليوم، دورة تدريبية بعنوان "اللغة الإنجليزية وقواعدها"، وذلك بمقر مبنى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وتستهدف الدورة التي تنفذ على مدى 3 أشهر منسوبي دوريات الأمن ضمن سلسلة من الخِدْمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة، انطلاقًا من التعاون المستمر مع مؤسسات القطاع الأمني.

وتهدف الدورة إلى تأهيل المتدربين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإتقان مهارات اللغة الإنجليزية قراءة وتحدثا وكتابة واستماعا، وتنمية الوعي بأهمية دور اللغة الإنجليزية.

وتتناول الدورة محاورَ، منها: التعرف على أساسيات وقواعد اللغة الإنجليزية، والقدرة على كتابة الجمل والأسئلة بشكل صحيح، والتعرف على التعبيرات الشائعة في التواصل اليومي مع متحدثي اللغة الإنجليزية، والمحادثة في مختلف المواقف اليومية، إضافة إلى إتقان الدارس لمهارات اللغة الإنجليزية قراءة وتحدثاً وكتابة، واكتساب المهارات اللغوية، وتنمية الوعي بأهمية دور اللغة الإنجليزية بوصفها وسيلة اتصال علمية، وتنمية الكفاءة اللغوية التي تمكنهم من تفهم قضايا مجتمعهم الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في إيجاد حلول لها، وإدراك أهمية اللغة الإنجليزية بكونهها لغة عالمية لتقديم ثقافتهم وحضارتهم للآخرين.

// انتهى //

13:37ت م

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