السعودية اليوم / التصفيات الوطنية المؤهلة للأولمبياد العالمي للروبوت تختتم فعالياتها غداً



الرياض 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس

تختتم غداً، التصفيات الوطنية المؤهلة للأولمبياد العالمي للروبوت WRO، في الصالات الخضراء بالرياض، التي تقيمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالشراكة مع العديد من الجهات الوطنية.

وتبنت الوزارة ممثلةً في مبادرتها ThinkTech مسابقة الأولمبياد العالمي للروبوت WRO على مستوى المملكة، من خلال إقامة العديد من الدورات التدريبية في مختلف المناطق، وتضم التصفيات الوطنية أربع فئات رئيسية، أولها الفئة العادية، التي تدور حول المنافسة على تطوير المهارات البرمجية لدى الطلاب، فيما تتيح الفئة الثانية المتعلقة بكرة القدم للمتنافسين المنافسة بروبوتات تعمل بحسّاس الأشعة تحت الحمراء، لتتمكن من تحسس وجود الكرة أمامها، فيما تتضمن الفئة الثالثة المفتوحة تحديد عنوان مشتركي لجميع الفرق المشاركة، وصممت الفئة الرابعة الخاصة بالروبوتات المتقدمة لاختبار مهارات الهندسة والبرمجة للطلاب الكبار والأكثر خبرة إلى الحد الأقصى عن طريق تحدي Tetras tack في مجال المدن الذكية، حيث يتنافس في التصفيات النهائية 119 فريق تأهلوا من ضمن أكثر من 422 فريق مسجل تصفيات مسابقة الأولمبياد.

تجدر الإشارة إلى أن التصفيات النهائية التي ستشهدها العاصمة الهنغارية بودابست خلال الفترة 8 - 10 نوفمبر 2019م ستشارك فيها ولأول مرة 8 فرق سعودية.

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13:29ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.