السعودية اليوم / برنامج في الإدارة المكتبية لمنسوبي دوريات الأمن بنجران



نجران 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس

تواصل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة نجران تنفيذ البرنامج التدريبي في "الإدارة المكتبية " لمنسوبي دوريات الأمن بالمنطقة، وذلك بمقر مبنى دوريات الأمن بنجران.

ويأتي البرنامج التدريبي الذي يستمر ثلاثة أشهر ضمن الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة بالتعاون المستمر مع القطاعات الأمنية بالمنطقة لتزويد المتدربين بالمهارات والأساليب العلمية التي تسهم في رفع كفاءاتهم في الإدارة المكتبية واستخدامات الحاسب الآلي وتطبيقاته بما ينعكس إيجاباً على البيئة العملية والتنظيم المكتبي وتجويد الخدمات المقدمة للمراجعين.

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13:26ت م

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