

الرياض 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة في تقديم خدماتها للرجال في أربعة مواقع في منطقة مكة المكرمة لمدة أسبوع، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.

وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم، بتقديم خدماتها في محافظة أضم لمدة يوم, وفي محافظة الكامل لمدة يومين, وفي محافظة ميسان لمدة يومين, فيما تتواجد في محافظة بحره لمدة أسبوع.

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

// انتهى //

13:18ت م

0057





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في أربعة مواقع بمنطقة مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.