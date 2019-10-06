السعودية اليوم / تقرير إعلامي يرصد انتهاكات السلطات الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال الشهر الماضي



رام الله 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس

كشف تقرير إعلامي شهري انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال الشهر الماضي.

ورصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ، 8 انتهاكات بحق الصحفيين في الأرض الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تواصل وتتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين ضمن سياسة بربرية مبرمجة، بهدف الحد من نشاطهم ودورهم في تغطية الأحداث والانتهاكات التي تنفذها تلك القوات بحق المواطنين العزل.

وأوضح التقرير، أن عدد المصابين من الصحفيين جراء إطلاق العيارات المطاطية وقنابل الغاز المسيلة للدموع والاعتداء بالضرب المبرح، بالإضافة إلى اعتداءات أخرى بلغت 6 مصابين، أما عدد حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق النار التي لم ينتج عنها إصابات فقد بلغت حالتين.

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13:17ت م

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