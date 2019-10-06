السعودية اليوم / أمطار متفرقة على محافظات منطقة تبوك



تبوك 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة حقل شملت مراكز علقان وأبو الحنشان والقصير والوادي الجديد والقرى التابعة لها, وأمطار خفيفة على محافظة البدع شملت مراكز مقناء وأبو رمانة، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة -بمشيئة الله- لهطول مزيد من الأمطار.

كما هطلت أمس أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة أملج شملت مركز الشبحة والرويضات والهجمية وشثاث وحراض، سالت على إثرها الشعاب والأودية.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

12:23ت م

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