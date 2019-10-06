السعودية اليوم / تعليم نجران يطلق برنامج "جيلنا واعٍ"



نجران 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس

أطلق تعليم منطقة نجران ممثلًا بإدارة التوجيه والإرشاد، بالتعاون مع برنامج مكافحة التدخين اليوم، برنامجا توعويا بعنوان "جيلنا واعٍ".

ويستهدف البرنامج الذي يستمر على مدى ثلاثة أسابيع، ويشمل جميع مدارس المنطقة, إلى توعية طلاب وطالبات المدارس بخطر آفة التدخين والتحذير من أضرارها الصحية والبيئية والاقتصادية وانعكاساتها على الفرد والمجتمع، وتوجيههم التوجيه السليم نحو مجتمع يسوده السلوك الصحي السليم، لبناء جيل واعد وواعٍ ينهض بمجتمعه ووطنه.

// انتهى //

12:10ت م

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