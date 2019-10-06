شكرا لقرائتكم رسمياً .. الصين تنسحب من تطوير حقل الغاز الإيراني العملاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-06 رسمياً .. الصين تنسحب من تطوير حقل الغاز الإيراني العملاق متابعات الخليج 365 - متابعة زعم وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اليوم الأحد أن إيران تريد تحسين العلاقات مع جميع الدول في الشرق الأوسط. Advertisements وقال زنغنه إن شركة البترول الوطنية الصينية انسحبت من تطوير المرحلة 11 من حقل الغاز العملاق بارس الجنوبي. ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية عن زنغنه قوله “نريد علاقات صداقة مع جميع دول المنطقة. عدونا المشترك خارج الشرق الأوسط… لا مشكلة لدي في لقاء وزير النفط السعودي. الصين انسحبت من تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي وستضطلع بتروبارس بالمهمة.”







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