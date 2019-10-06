شكرا لقرائتكم فيديو.. الزعاق: 6 أيام تفصلنا عن الوسم أجمل وألطف وأنعم أيام السنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-06 فيديو.. الزعاق: 6 أيام تفصلنا عن الوسم أجمل وألطف وأنعم أيام السنة متابعات الخليج 365 - الرياض قال د.خالد صالح الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إن وسوم الوسم هي السحب السابقة على موسم الوسم بأيام.‎‏ Advertisements وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنها تتسم بسرعتها ولونها الرصاصي وشكلها الدائري (مثل النعام الهاربة). وتابع الزعاق قائلاً: “بقي ستة أيام على أجمل وألطف وأنعم أيام السنة (الوسم)”.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الزعاق: 6 أيام تفصلنا عن الوسم أجمل وألطف وأنعم أيام السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.