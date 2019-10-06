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2019-10-06 جامعة الأمير سطام تعلن موعد اختبار وظائف الكادر طبي وبند تشغيل ذاتي متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز مُمثلة بعمادة الموارد البشرية مواعيد الاختبار التحريري للمرشحين في المسابقة الوظيفية (كادر طبي وبند تشغيل ذاتي) المعلنة عنها سابقاً من خلال موقع الجامعة. Advertisements وسوف تكون المواعيد حسب الجدول الموضح أدناه، وبإمكان المتقدمين الدخول على موقع التوظيف الإلكتروني بموقع الجامعة لمعرفة حالة الترشيح. لمعرفة أسماء المرشحين نأمل الدخول على الرابط التالي:

اضغط هنا لمعرفة المواعيد:

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