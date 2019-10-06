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الأرصاد تنبه من هطول أمطار غزيرة على عسير
متابعات الخليج 365 - واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، والبرك، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومه، ورجال ألمع، وسراة عبيدة وطريب، وظهران الجنوب, ومحايل.
وتوقعت الأرصاد أن يصاحب هذه الأمطار تساقط البرَد على بعض المواقع وخصوصًا في المرتفعات.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير. الباحة، مكة المكرمة،المدينة المنورة،كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية
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