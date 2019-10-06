السعودية | صور.. 3 تحديات تنتظر وزارة الثقافة السعودية

شكرا لقرائتكم صور.. 3 تحديات تنتظر وزارة الثقافة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تسير وتيرة العمل في وزارة الثقافة السعودية بشكل أسرع مما كان يتوقعه الكثير من المثقفين عند تأسيسها، فالوزير الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، قدم وفريق عمله تجربة عملية لافتة تستحق التقدير في شتاء طنطورة بالعلا العام المنصرم، وذلك باستقطاب المثقفين والفنانين من مختلف دول العالم وتأسيس بنية تحتية تعكس جمالية المكان.

وحسم الوزير الشاب أمر الوزارة بتعريفها للثقافة وبتركيز عملها على 16 قطاعاً فرعياً، بعد عقود من الجدل حول ماهية الثقافة وأقسامها، وما إن دلف إلى باب الوزارة الواقعة بحي البجيري بالدرعية التاريخية حتى بدأ العمل سريعاً ينعكس على القطاع الثقافي الذي يعيش حالة نشاط يلمسها السعوديين يومياً.

وزير الثقافة مع عدد من الفنانين والمثقفين

استقطاب الكفاءات

ومع إعلان وزارة الثقافة في آذار/ مارس الماضي عن رؤيتها وتوجهاتها، بدأت في استقطاب الكفاءات المحلية في مبادرات ثقافية أعلنتها تم المزج فيها بين الخبرة وانطلاقة الشباب.

كما لم تمضِ على تدشين رؤية الوزارة سوى 5 أشهر حتى اقترب السعوديون من الانتهاء من تأسيس فرقة وطنية للموسيقى وأخرى للمسرح، وأكاديميات للفنون ستشرع الأولى منها أبوابها العام القادم، وهي مختصة بالتراث، فيما ستبدأ الأخرى، وهي مختصة بالموسيقى، استقبال الطلاب والطالبات مطلع 2021، وتأتي الأكاديميتان كمرحلة أولى، إذ أكد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان عبر حسابه في "تويتر" أنه "اليوم أكاديميتان والقادم أجمل".

اجتماع مع المثقفين في منطقة البلد التاريخية بجدة

أوبرا لاسكالا الإيطالية في الرياض

كما اقترب حلم "التفرغ الثقافي" الذي كان ينادي به المثقفون من سنوات من المثول على أرض الواقع، بعد أن أعلن الوزير عنه كبرنامج ضمن الحزمة الأولى من مبادرات الثقافة.

ملفات ثقافية

وبدت معالم البناء في تأسيس وزارة الثقافة ماثلة في توقيع الوزير الشاب مذكرات تفاهم واتفاقيات مع العديد من الوزراء السعوديين والمسؤولين التي كانت تتولى جهاتهم الإشراف على عدد من الملفات الثقافية لنقلها إلى الوزارة.

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كما أن المثقف السعودي الراحل بدا حاضراً في أجندة أعمال وزير الثقافة، إذ أعلن في حزيران/يونيو الماضي قراراً تاريخياً بإطلاق اسم الفنان السعودي الراحل طلال مداح على المسرح الذي غنى فيه أغنيته الأخيرة قبل رحيله (مسرح مركز الملك فهد الثقافي في أبها والمعروف بقرية المفتاحة).

وعدا التواصل والوقفات الإنسانية التي قدمها الوزير الشاب لعدد من أسر الفنانين والمثقفين الذين عانوا من ظروف مادية أو صحية.

ومن داخل المبنى المكون من طابقين، والذي يمزج بين أصالة العمارة النجدية القديمة والحداثة، يعمل فريق الثقافة ويعيش تحدياً على ترجمة المبادرات على أرض الواقع، وينتظر الوزارة في الأيام القادمة بث روح جديدة في معرض الرياض الدولي للكتاب ومهرجان الجنادرية في نسختهما القادمة.

أوبرا لاسكالا

ونجحت مساعي الوزارة في تحويل المواقع الثقافية في السعودية إلى نقطة جذب للفنون في العالم، إذ أحيت أوبرا "لا سكالا" الإيطالية حفلاً في قلب العاصمة الرياض، كما احتضنت جوهرة البحر الأحمر، جدة التاريخية، دار "كريستيز" للمزادات الفنية لتنظم مع وزارة الثقافة أول مزاد فني خيري في المملكة تحت عنوان "الفن للبلد".

إشراك المواطنين

ودشنت الوزارة فصلاً جديداً من إشراك المجتمع في عمليات التوثيق للتراث المادي وغير المادي، عبر إطلاق مسابقة لتوثيق التراث الصناعي، كما أعلنت مؤخراً عن مسابقة ضخمة لتوثيق الفلكلور الشعبي ضمن مشروعها الوطني لتوثيق التراث غير المادي في المملكة الذي يهدف لحصر جميع أوجه التعبير الشفهي والأدائي التي تتميز بها مناطق المملكة بتنوع ثقافاتها.

ويشبّه مختصون خطوة وزارة الثقافة حيال توثيق التراث الصناعي والفلكلور الشعبي بـ"أنها أشبه بتأسيس فرق عمل ضخمة تتحرك على الأرض في وقت واحد"، وذلك له أهمية في تعزيز الوعي عبر مشاركة المواطنين المهمتين.