السعودية | استعادة 6.6 مليارات ريال من تصفية مساهمات عقارية متعثرة

المناطق - الرياض

أطلقت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” المرحلة الرابعة من حملة “حقوقكم أمانة”، ضمن جهودها المبذولة في متابعة المساهمات العقارية المتعثرة، وإنهاء ملفاتها الشائكة التي شكّلت عِبأً اقتصادياً واجتماعياً، وهمّا مؤرقاً للجهات القضائية والدوائر العدلية، وتسببت في العديد من المتاعب للمساهمين وأصحاب الحقوق الذين تمكنوا بفضل الله ثم جهود اللجنة المبذولة من استرداد أموالهم ومستحقاتهم.

وأعلنت اللجنة عن وجود مبلغ ( 254 مليون ريال) لديها تعذّر الوصول إلى أصحابها المساهمين، وهذا ما دفعها إلى إطلاق هذه الحملة التي تهدف بشكل أساسي إلى إشراك أفراد المجتمع في عملية البحث عن المساهمين، وتوعيتهم بطرق الاستفسار والاستعلام والبحث التي وفرتها اللجنة بشكل ميّسر من خلال موقعها الإلكتروني : www.tasfiah.sa

وأكد الأمين العام للجنة المساهمات العقارية “تصفية” الدكتور بدر بن عبدالله الشويعر أن اللجنة منذ تأسيسها تمكنت بفضل الله من استعادة ما يقارب (6.6 مليارات ريال) بعد تصفية عدد كبير من المساهمات العقارية المتعثرة في مختلف مناطق المملكة وَفْق الإجراءات والآليات المعتمدة في نظام اللجنة.

ودعا الشويعر جميع أفراد المجتمع السعودي إلى التعاون مع اللجنة في إنجاح هذه الحملة ومساعدتها في جهودها الرامية لرد الأمانات والحقوق لأهلها، عبر زيارة موقع اللجنة الإلكتروني، والبحث بالخيارات المتعددة مثل: “اسم المساهم، العائلة، اسم المساهمة، اسم صاحب المساهمة” أو أي معلومات عامة ذات علاقة. مبينا أن أي مساهمة في عملية البحث ولو من باب التجربة والفضول قد تكون مفيدة وتمكن اللجنة من التوصل إلى المساهمين أو أقاربهم ومعارفهم أو الورثة الشرعيين.

يشار إلى أن لجنة المساهمات العقارية “تصفية” قد تشكلت برئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار وتضم أعضاءً من وزارات: الداخلية والعدل والمالية والشؤون البلدية والقروية.

وتختص اللجنة بالنظر في جميع المساهمات العقارية المتعثرة وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم 220 وتاريخ 1426/8/22 هـ، وتستهدف إعادة حقوق المساهمين من خلال تصفية المساهمات العقارية بالطرق النظامية بأفضل عائد وأسرع وقت.