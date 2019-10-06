بلاغ في الشرطة بعد إصابة محمد صلاح

قال متحدث باسم ليستر سيتي الإنجليزي، إن ناديه تقدم ببلاغ إلى الشرطة بسبب ما جناه لاعب الفريق حمزة تشودري، من تعليقات عنصرية، عقب تسببه في إصابة المصري محمد صلاح، نجم ليفربول.

وكان صلاح خرج مصابا في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعت الفريقين السبت بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت لصالح ليفربول بنتيجة 2-1، إثر تدخل عنيف من تشودري.

وحسب موقع "بليتشر ريبورت" الأمريكي، فإن عدد من مشجعي ليفربول قاموا بتوجيه شتائم مشحونة بكلمات عنصرية للإنجليزي حمزة تشودري، لاعب وسط ليستر سيتي "22 عاما"، صاحب البشرة السمراء.

وأضاف المتحدث باسم النادي في تصريحات نشرتها صحيفة "صن" البريطانية: "نشعر بالفزع إزاء هذه التعليقات، لقد قمنا بإبلاغ الشرطة ومنصات التواصل الاجتماعي التي تم النشر خلالها".



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وواصل: "السلوك التمييزي ليس له مكان في كرة القدم أو في المجتمع، سنسعى لأقوى مسار يمكن اتخاذه ضد المسؤولين عن ذلك".





ونال تشودري انتقادات حادة من جانب يورجن كلوب، مدرب ليفربول، الذي وصف تدخل لاعب الوسط الإنجليزي بالجحيم، مشيراً إلى أنه كان يستحق رد فعل أقوى من حصوله على بطاقة صفراء.

وكان عدد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز تعرضوا لاعتداء عنصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، وفي مقدمتهم بول بوجبا وماركوس راشفورد ثنائي مانشستر يونايتد وتامي أبراهام مهاجم تشيلسي.

ولم يكشف ليفربول رسمياً عن طبيعة إصابة صلاح أو مدة غيابه، غير أن عدة صحف إنجليزية أشارت إلى أنها ستكون مدة طويلة، بسبب التدخل العنيف من تشودري.