النمر يوضح سبب الشعور بهذه الأعراض أثناء التدخين

2019-10-06

متابعات الخليج 365- الرياض

قال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، إن هناك أضراراً للتدخين منها التسمم وارتفاع الضغط.

جاء ذلك في رد من الدكتور النمر على مدخن شكا من بعض الأعراض بقوله: “حبيت أسألك عن أسباب حدوث حالة خمول وزغللة في النظر وإحساس بعدم الثبات عند التدخين؟”.

وأجاب النمر بقوله إن هناك عدة أسباب محتملة منها:

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– تسمم غاز أول أكسيد الكربون

– ارتفاع الضغط المصاحب

– فقر الدم مُسبقاً

– هبوط السكر في المدخن الجائع