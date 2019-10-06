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أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المدينة المنورة
متابعات الخليج 365 - واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم بمشيئة الله، تنبيهاً عن أمطار رعدية تصحبها رياح نشطة مع تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.
وتشمل الحالة الجوية المدينة المنورة ومحافظات ينبع والعلا, والعيص ,وخيبر, ووادي الفرع, وبدر, والحناكية والأجزاء المجاورة.
وبينت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.
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