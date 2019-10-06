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حقوق الإنسان تعلق على حالتي معنفتي الجبيلة وخميس مشيط
متابعات الخليج 365 - الرياض
علقت هيئة حقوق الإنسان اليوم الأحد على حالتي معفنتي الجبيلة وخميس مشيط والتي تم تداول معلومات بشأنهما خلال الساعات الماضية.
وقالت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنها رصدت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص معنفة الجبيلة ومعنفة خميس مشيط.
وأضافت هيئة حقوق الإنسان “أنها تتابع مع الجهات المختصة مباشرة الحالتين، واتخاذ الإجراءات التي تضمنتها الأنظمة ذات العلاقة ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء”.
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