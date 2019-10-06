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قرقاش يعلق على مفاوضات جدة: نريد أن نخرج بجبهة أكثر قوة وتماسكاً وعزماً
متابعات الخليج 365 - الرياض
أثنى الدكتور أنور قرقاش وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية على الجهود التي تقوم بها المملكة عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف ومواجهة الانقلاب الحوثي، مؤكداً على دعم حكومة الإمارات الكامل لها.
وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي اليوم الأحد عبر “تويتر”: “الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية الشقيقة عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف ومواجهة الانقلاب الحوثي مقدرة وندعمها دعماً كاملاً وبكل تفاصيلها”.
وأضاف قرقاش أن من الضروري أن نرى المرونة والحكمة من الطرفين، الأهم ألا نعود إلى الوضع السابق بل أن نخرج بجبهة أكثر قوة وتماسكاً وعزماً.
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