«حقوق الإنسان»: نتابع مع الجهات المختصة مباشرة حالتي مُعنَّفَتَيْ الجبيلة وخميس مشيط

شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان»: نتابع مع الجهات المختصة مباشرة حالتي مُعنَّفَتَيْ الجبيلة وخميس مشيط والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
أعلنت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، اليوم (الأحد)، أنها رصدت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص «معنفة الجبيلة» و«معنفة خميس مشيط».
وقالت الهيئة عبر حسابها في «تويتر» إنها تتابع مع الجهات المختصة مباشرة الحالتين، واتخاذ الإجراءات التي تضمنتها الأنظمة ذات العلاقة ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء.
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