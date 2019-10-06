شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية شمالاً.. والضباب يزور الجنوب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم (الأحد)، أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزءين الجنوبي والأوسط بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط الموج.