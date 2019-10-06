أمانة مكة تستعيد 800 ألف متر مربع تعديات بالشميسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعادت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، تعديات على أراض حكومية في منطقة الشميسي بمكة المكرمة، تقدر مساحتها بنحو 800 ألف متر مربع، وذلك خلال جولاتها الرقابية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عمر المالكي، أن هذه التعديات عبارة عن مزارع وبركسات وعقوم ترابية، أزيلت بالكامل بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وأكد المهندس المالكي أن الجولات الرقابية التي تنفذها البلدية، تأتي انطلاقا من التوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، والعمل على إزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، محذرا من التعدي على الأراضي الحكومية، والبناء بطرق عشوائية مخالفة، نظرا لتشويهها للمنظر العام، مشددا بأنه لا تهاون في إزالة هذه المخالفات، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.